Antenne mobile France Services Royan mercredi 8 janvier 2025.

Mairie annexe Jardins du Parc Royan Charente-Maritime

Début : 2025-01-08 14:30:00

fin : 2025-09-11 17:00:00

2025-01-08 2025-03-12 2025-06-11 2025-09-11 2025-10-09 2025-11-13 2025-12-11

À Royan, le Centre Socioculturel vous accueille avec France Services !

Mairie annexe Jardins du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 marneyeuseanimation@orange.fr

English :

In Royan, the Centre Socioculturel welcomes you with France Services!

German :

In Royan empfängt Sie das Centre Socioculturel mit France Services!

Italiano :

A Royan, il Centre Socioculturel vi dà il benvenuto in France Services!

Espanol :

En Royan, el Centre Socioculturel le da la bienvenida a France Services

L’événement Antenne mobile France Services Royan a été mis à jour le 2025-09-02 par Mairie de Royan