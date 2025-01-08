Antenne mobile France Services Royan
Mairie annexe Jardins du Parc Royan Charente-Maritime
Début : 2025-01-08 14:30:00
fin : 2025-09-11 17:00:00
2025-01-08 2025-03-12 2025-06-11 2025-09-11 2025-10-09 2025-11-13 2025-12-11
À Royan, le Centre Socioculturel vous accueille avec France Services !
Mairie annexe Jardins du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 marneyeuseanimation@orange.fr
In Royan, the Centre Socioculturel welcomes you with France Services!
In Royan empfängt Sie das Centre Socioculturel mit France Services!
A Royan, il Centre Socioculturel vi dà il benvenuto in France Services!
En Royan, el Centre Socioculturel le da la bienvenida a France Services
L’événement Antenne mobile France Services Royan a été mis à jour le 2025-09-02 par Mairie de Royan