Antenne mobile France Services Royan

Tache Verte (parking côté Gare) Royan Charente-Maritime

Début : 2025-01-15 14:30:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

2025-01-15 2025-03-19 2025-05-21 2025-06-18 2025-09-18 2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18

À Royan, le Centre Socioculturel vous accueille avec France Services !

Tache Verte (parking côté Gare) Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 marneyeuseanimation@orange.fr

English :

In Royan, the Centre Socioculturel welcomes you with France Services!

German :

In Royan empfängt Sie das Centre Socioculturel mit France Services!

Italiano :

A Royan, il Centre Socioculturel vi dà il benvenuto in France Services!

Espanol :

En Royan, el Centre Socioculturel le da la bienvenida a France Services

