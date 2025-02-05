Antenne mobile France Services Royan
Antenne mobile France Services Royan mercredi 5 février 2025.
Antenne mobile France Services
Pontaillac (côté Xobam) Royan Charente-Maritime
Début : 2025-02-05 14:30:00
fin : 2025-03-05 17:00:00
2025-02-05 2025-03-05 2025-04-02 2025-05-07 2025-06-04 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04
À Royan, le Centre Socioculturel vous accueille avec France Services !
Pontaillac (côté Xobam) Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 marneyeuseanimation@orange.fr
English :
In Royan, the Centre Socioculturel welcomes you with France Services!
German :
In Royan empfängt Sie das Centre Socioculturel mit France Services!
Italiano :
A Royan, il Centre Socioculturel vi dà il benvenuto in France Services!
Espanol :
En Royan, el Centre Socioculturel le da la bienvenida a France Services
