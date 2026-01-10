Anthesterie #4 Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 18:30 – 23:30

Gratuit : non Prix libre Prix libre Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-musique-muses/evenements/anthesterie-4 Tout public

Pour cette Anthesterie #4, le collectif Muses propose une nouvelle table ronde en début de soirée. De 19h à 20h, plusieurs artistes nantais apporteront leurs témoignages et réflexions afin de répondre à la question : comment produire une œuvre qui porte une parole engagée ? À partir de 20h30, la deuxième partie de soirée s’ouvrira avec le concert d’Agathe Plaisance. L’artiste et musicienne autodidacte fait évoluer ses racines folk vers une pop-électronique en clair-obscur. Dans une ambiance lynchienne, des nappes synthétiques et une voix éthérée se répondent, à la manière de Mazzy Star ou de Cat Power. Elle livre un live intime et explore la douleur comme matière à transformation et à réinvention. Puis, pour clôturer la soirée, la Nantaise Julie Trouvé-Frégis – déjà remarquée au sein de Kokopeli, Polar Moon ou Rio Vero – dévoilera son tout nouveau projet solo, Roukie. Porté par des synthés pop, des textes introspectifs et des chœurs enveloppants, son univers sensible et vaporeux n’est pas sans évoquer celui de Flavien Berger ou d’Okay Kaya.

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/association-musique-muses/evenements/anthesterie-4



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

