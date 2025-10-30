Anthony Jambon Group – « Relativity » Le Baiser Salé Paris

Anthony Jambon Group – « Relativity » Le Baiser Salé Paris jeudi 30 octobre 2025.

Le Anthony Jambon Group, c’est un élan, une pulsation, un sourire en musique. Formé en 2015, ce quintet unit cinq complices qui se connaissent par cœur et se surprennent encore à chaque concert. À la guitare et au chant, Anthony Jambon mène la danse.

Ce nouvel opus « Relativity », qui sortira début 2026, prolonge l’univers des deux précédents albums, mais pousse encore plus loin la singularité sonore du groupe. Les compositions bousculent les codes – rythmiques, mélodiques, formels – et ouvrent des horizons inattendus. Quinze minutes en moyenne pour voyager de vastes paysages lyriques à des grooves intenses, portés par une écriture millimétrée. Libre et singulière, cette musique poursuit une quête presque utopique : atteindre, par le son, des instants de lâcher-prise total et révéler des émotions profondes, parfois insoupçonnées.

Découvrant la guitare à sept ans, il arpente les conservatoires de Bourg-en-Bresse et de Lyon, puis le Centre des Musiques Didier Lockwood. Là, il affine un jeu précis, sensible, toujours prêt à s’ouvrir. On l’a vu aux côtés d’Etienne Mbappé, Sly Johnson, Lisa Simone, Mayra Andrade… mais ici, c’est son monde qu’il dévoile. Autour de lui, Camille Passeri lance des traits de lumière à la trompette. Joran Cariou tisse au clavier et au chant des textures chaudes et rebondissantes. Swaéli Mbappé fait battre la basse comme un cœur généreux. Martin Wangermée, derrière ses fûts, déclenche les vagues, pose les respirations. Ensemble, ils créent des paysages mouvants, entre groove et apesanteur, puissance et délicatesse. Leur premier album, Precious Time, capte cette énergie, des thèmes qui s’envolent, des improvisations qui prennent des chemins inattendus, et cette impression qu’à la fin, on a voyagé loin… sans avoir vu le temps passer.

Le Anthony Jambon Group, c’est un élan, une pulsation, un sourire en musique.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h30 à 20h45

Le jeudi 11 décembre 2025

de 21h30 à 22h45

Le jeudi 30 octobre 2025

de 21h30 à 22h45

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h30 à 20h45

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-30T22:30:00+01:00

fin : 2025-12-11T21:45:00+01:00

Date(s) : 2025-10-30T19:30:00+02:00_2025-10-30T20:45:00+02:00;2025-10-30T21:30:00+02:00_2025-10-30T22:45:00+02:00;2025-12-11T19:30:00+02:00_2025-12-11T20:45:00+02:00;2025-12-11T21:30:00+02:00_2025-12-11T22:45:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20251030 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/