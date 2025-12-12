ANTHONY JOUBERT – LE KFT – ST GALMIER St Galmier

ANTHONY JOUBERT Début : 2026-10-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Après le carton de son spectacle Saison 2, Anthony revient avec ce nouveau spectacle. Le titre en dit déjà long… « A quel moment ça a merdé » ! Qui n’a jamais prononcé cette phrase dans sa vie ? Dans ce nouveau spectacle, Anthony nous aborde sa vie (notre vie) avec ses yeux d’adulescent. Avec beaucoup d’humour, il vous embarque avec lui au travers de situations vécues et drôles ; de son adolescence sans téléphone portable et ses journées dans les vidéos clubs, en passant par l’enterrement de ses parents, les coulisses d’Incroyable Talents, mais aussi ses tournées avec les spectacles en Comité d’Entreprise et ses nuits au Formule 1… Et pour vous, à quel moment ça a merdé ?

LE KFT – ST GALMIER 15 BVD COUSIN 42330 St Galmier 42