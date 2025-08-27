Anthony Kavanagh : Happy Cité des Congrès Nantes

Anthony Kavanagh : Happy Cité des Congrès Nantes samedi 14 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 20:00 –

Gratuit : non 45 € 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/anthony-kavanagh-happy.html Tout public

One man show Êtes-vous heureux ?Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire.Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis.Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants… tout ça pour vous faire rire, vous les Français (les Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous ! Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend « Happy » !5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter.Une chose est sûre, en sortant de son spectacle, vous serez gonflé à bloc, et à la question « Êtes-vous heureux ? », la réponse se lira facilement sur votre visage. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/anthony-kavanagh-happy.html