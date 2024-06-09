ANTHONY KAVANAGH – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

ANTHONY KAVANAGH – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand jeudi 26 mars 2026.

ANTHONY KAVANAGH Début : 2026-03-26 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : ANTHONY KAVANAGH« HAPPY »En rodageÊtes-vous heureux ?Une chose est sure, en sortant du spectacle d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc.L’humoriste québécois au rire et à l’énergie contagieuse, partagera avec vous tout ce qui le rend happy.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63