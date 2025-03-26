ANTHONY KAVANAGH – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg

ANTHONY KAVANAGH Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Êtes-vous heureux ?Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire.Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis.Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants… tout ça pour vous faire rire, vous les Français (les Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous ! Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend « HAPPY » !5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter.Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question « Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira facilement sur votre visage.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67