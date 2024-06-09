ANTHONY KAVANAGH – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ANTHONY KAVANAGH – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mercredi 21 janvier 2026.

ANTHONY KAVANAGH Début : 2026-01-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Êtes-vous heureux ?Une chose est sure, en sortant du spectacle d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc.L’humoriste québécois au rire et à l’énergie contagieuse, partagera avec vous tout ce qui le rend happy.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69