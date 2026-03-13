Anti Compagnie Lapin 34 Théâtres romains de Lyon L’Odéon Lyon 5e Arrondissement

Anti Compagnie Lapin 34

Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Revisité à la façon d’une bataille entre supporters ultras, le mythe d’Antigone passe haut la main l’épreuve des costumes gonflables, fumigènes, mégaphone et souffleuses à feuilles que la Compagnie Lapin 34 mobilise pour le raconter et le commenter.

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Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Revisited in the style of a battle between ultrasupporters, the myth of Antigone passes with flying colors the test of the inflatable costumes, smoke bombs, megaphone and leaf blowers that Compagnie Lapin 34 mobilizes to tell and comment on it.

L’événement Anti Compagnie Lapin 34 Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme