Anti oxydant, exposition Damien Manuel Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement

Vernissage lundi 12 janvier de 18h à 21h Exposition du 12 au 24 janvier 2026 Ouverture de 11h à 18h. Galerie du Tableau 37, rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Avec 96 dessins à l’encre de l’artiste marseillais Damien Manuel, l’exposition témoigne avec humour de l’actualité, la philosophie, les sciences, les arts, la politique et l’histoire de l’humanité. Une exposition riche et caustique pour lancer 2026.

Les encres de Damien Manuel protègent de la routine des pensées conventionnelles. Elles stimulent les neurones face à une réalité souvent corrosive quand elle est réduite à l’argent content . Avec une simplicité de moyen, des papiers de petits formats accueillent la malice du dessin et des mots. Dans ses compositions, si le poids du monde reste flagrant, Damien Manuel participe de son allégement. Leur iconographie teintée d’humour se nourrit des sciences, de philosophie, de références artistiques, d’histoire, d’économie de politique et d’actualités. Ce métissage est une richesse au-delà du trait d’humeur.



96 dessins dialoguent à la Galerie du Tableau. L’occasion est donnée d’assister à la matérialisation d’un fragment du journal quotidien de publications sur les réseaux sociaux qu’entretient Damien Manuel depuis des années. Ce voyage de réflexion au long cours retrace les péripéties d’une humanité qui répète, piétine, tombe, apprend et parfois se libère. Ce corpus d’oeuvres foisonnantes évolue, dérive pour nous entrainer avec délicatesse dans les paradoxes de nos vies. Ici les mythes éclairent le réel qui parfois les dépasse, les appétits dévoilés tordent les symboles, l’art révèle les écarts entre discours et actes, tout est matière à gymnastique de l’esprit.



Dans cet ensemble d’oeuvres, si une gaieté colorée prédomine, une douce amertume n’est pas loin, comme pour maintenir en éveil une nécessaire vigilance pour être solidaire face au défi d’améliorer le monde.



Jérémy Chabaud, janvier 2026. .

Galerie du Tableau 37, rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@galeriedutableau.org

English :

Featuring 96 ink drawings by Marseilles-based artist Damien Manuel, the exhibition takes a humorous look at current affairs, philosophy, science, the arts, politics and human history. A rich and caustic exhibition to launch 2026.

