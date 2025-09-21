Antibes à Contretemps. Visite immersive par François Uhrich Chapelle Saint-Esprit Antibes

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une conférence exceptionnelle pour parcourir avec François Uhrich Antibes Juan-les-Pins dans un espace virtuel rempli d’histoire et d’anecdotes.

Chapelle Saint-Esprit 9 rue des Arceaux 06 600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur La chapelle Saint Esprit a été construite en 1385. Elle accueille la confrérie des Pénitents blancs du Saint-Esprit, seconde confrérie des Pénitents blancs d’Antibes, fondée en 1591. Les élévations conservées correspondent à la chapelle consacrée en 1593.

Des menuisiers de Saint-Paul réalisent, en 1629, une clôture en bois séparant le chœur de la chapelle. En 1681, des travaux sont commandés pour rehausser les piliers qui soutiennent la voûte. Le portail a été détruit en 1746 et refait en 1751 dans le style baroque.

À côté du portail on voit un montant en pierre d’un mètre de hauteur vestige du portail du narthex de la cathédrale du VIe

siècle.

La chapelle devient “Bien National” au début de la Révolution. Elle est occupée par l’armée. En 1810, on envisage d’en faire un presbytère. C’est dans cette chapelle qu’ont été enfermés

les soldats de Napoléon Ier venus en reconnaissance après le débarquement à Golfe-Juan, le 1er mars 1815. En 1821, la chapelle devient l’école d’enseignement mutuel qui a été supprimée en 1824. La chapelle est citée dans l’inventaire fait en 1906 à la suite de la loi de séparation des Églises et de l’État. En 1988, la chapelle est transformée en Salle du Conseil Municipal.

