Date(s) :

2025-06-29

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

Chaque dimanche, deux bénévoles prennent les commandes du Moka’s bar pour vous accueillir.

Ils vous concoctent de délicieuses planches apéritives, réalisées à partir de produits locaux, pour réveiller vos papilles tout en veillant à votre équilibre alimentaire. Ambiance familiale et chaleureuse garantie !

Planches sur réservations .

44B Rue du Mans

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Every Sunday, two volunteers take charge of the Moka?s bar to welcome you.

German :

Jeden Sonntag übernehmen zwei Freiwillige das Kommando in der Moka?s Bar, um Sie zu bewirten.

Italiano :

Ogni domenica, due volontari si occupano del bar Moka’s per darvi il benvenuto.

Espanol :

Todos los domingos, dos voluntarios se encargan del bar Moka’s para darte la bienvenida.

