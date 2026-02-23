Antiblouze Sablé-sur-Sarthe

Antiblouze

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tous les dimanches à 18h

Chaque dimanche, des bénévoles prennent les commandes du Moka’s bar pour vous accueillir.

Ils vous concoctent de délicieuses planches apéritives, réalisées à partir de produits locaux, pour réveiller vos papilles tout en veillant à votre équilibre alimentaire. Ambiance familiale et chaleureuse garantie ! .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 47 81 67 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Every Sunday at 6 p.m

