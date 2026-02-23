Antiblouze Sablé-sur-Sarthe
Antiblouze Sablé-sur-Sarthe dimanche 29 mars 2026.
Antiblouze
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 18:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Tous les dimanches à 18h
Chaque dimanche, des bénévoles prennent les commandes du Moka’s bar pour vous accueillir.
Ils vous concoctent de délicieuses planches apéritives, réalisées à partir de produits locaux, pour réveiller vos papilles tout en veillant à votre équilibre alimentaire. Ambiance familiale et chaleureuse garantie ! .
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 47 81 67 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Sunday at 6 p.m
L’événement Antiblouze Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-02-23 par CDT72