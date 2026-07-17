UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Badalona

, Antic Mercat Maignon, Badalona

mardi 25 août 2026 · Antic Mercat Maignon · Badalona

, Antic Mercat Maignon, Badalona

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Antic Mercat Maignon
Adresse
Carrer Arnús 47, Badalona
Ville
08911 Badalona
Département
Barcelonès

25 août – 13 novembre Antic Mercat Maignon Barcelonès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T20:00:00+02:00 – 2026-08-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00

Antic Mercat Maignon Carrer Arnús 47, Badalona Badalona 08911 Barcelonès Catalonia [{« type »: « link », « value »: « https://www.castellersdebadalona.cat/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +34630565595 »}]

Castellers de Badalona

À voir aussi à Badalona (Barcelonès)