AGENDA · Badalona
, Antic Mercat Maignon, Badalona
mardi 25 août 2026 · Antic Mercat Maignon · Badalona
Informations pratiques
25 août – 13 novembre Antic Mercat Maignon Barcelonès
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T20:00:00+02:00 – 2026-08-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00
Antic Mercat Maignon Carrer Arnús 47, Badalona Badalona 08911 Barcelonès Catalonia [{« type »: « link », « value »: « https://www.castellersdebadalona.cat/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +34630565595 »}]
Castellers de Badalona
À voir aussi à Badalona (Barcelonès)
- , Plaça de la Vila, Badalona, Badalona 14 août 2026
- , Antic Mercat Maignon, Badalona 25 août 2026
- , Plaça de la Plana, Badalona 11 septembre 2026