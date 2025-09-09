Antichambre – STEREOPTIK L’Auditorium Rezé

Antichambre – STEREOPTIK L’Auditorium Rezé vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 20:00 – 21:00

Gratuit : non 6€ à 12€

Savez-vous comment est construit un film d’animation ? Antichambre vous propose de découvrir les coulisses de la fabrication ! Sur scène, deux artistes dévoilent leur processus créatif et composent en direct des créations mêlant arts plastiques et musique. De l’esquisse à la composition finale du film, ils utilisent la peinture, le stop motion et une multitude d’objets comme inspiration. Au cours de cette transformation permanente, les idées se précisent, des personnages apparaissent et un décor prend forme. La magie opère par l’alchimie des images et des sons ainsi créés et projetés en direct sur grand écran.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/162-antichambre-stereoptik