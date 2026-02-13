Antigel – Bal chorégraphique, Salle communale de Confignon, Genève
Antigel – Bal chorégraphique, Salle communale de Confignon, Genève dimanche 15 février 2026.
Antigel – Bal chorégraphique Dimanche 15 février, 15h00 Salle communale de Confignon
CHF 16 .- à CHF 25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T19:00:00+01:00
Venez apprendre deux chorégraphies inédites, concoctées par la Cie Soulmagnet et la Cie Marchepied, et créées spécialement pour l’évènement !
En deuxième partie, dance floor en compagnie d’un DJ.
Salle communale de Confignon Chemin De Sous-le-Clos 32 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/festivals/bal-choregraphique/019a9209-4144-71d7-a1cf-9dea4699ea5d/event/1571480 »}]
Un moment délicieux et décalé pour celles et ceux qui ont envie de danser !
Antigel