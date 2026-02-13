Antigel – Bal chorégraphique, Salle communale de Confignon, Genève

Antigel – Bal chorégraphique Dimanche 15 février, 15h00 Salle communale de Confignon

CHF 16 .- à CHF 25.-

Venez apprendre deux chorégraphies inédites, concoctées par la Cie Soulmagnet et la Cie Marchepied, et créées spécialement pour l’évènement !

En deuxième partie, dance floor en compagnie d’un DJ.

Salle communale de Confignon Chemin De Sous-le-Clos 32 Genève

Un moment délicieux et décalé pour celles et ceux qui ont envie de danser !

Antigel