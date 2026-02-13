Antigel Festival : ADAM GREEN + Turner Cody & The Soldiers of Love, Alhambra, Genève

Antigel Festival : ADAM GREEN + Turner Cody & The Soldiers of Love Dimanche 22 février, 19h30 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T19:30:00+01:00 – 2026-02-22T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T19:30:00+01:00 – 2026-02-22T22:00:00+01:00

ADAM GREEN

Anti-héros chic de l’indie, Adam Green illumine le lo-fi avec la classe d’un crooner new-yorkais

Dandy nonchalant des ruelles new yorkaises, Adam Green incarne la coolitude lo-fi de l’anti folk américaine. Révélé par le groupe The Moldy Peaches, il propose en solo des chansons qui oscillent entre mélodie rétro et rêve urbain.

Ironique et mélancolique, élégant et décalé, Adam Green se situe quelque part entre raffinement désinvolte et rudesse de la scène indie.

TURNER CODY & THE SOLDIERS OF LOVE

Né Turner Van Pelt Kniffin à Boston, Turner s’est installé à New York en 1999 à l’âge de 18 ans, où il vit par intermittence lorsqu’il n’est pas en tournée ou ne joue pas de la basse avec Herman Dune.

Depuis, il a autoproduit pas moins de huit albums et un recueil de poésie. Le prochain album de Cody, Out For Blood, dont la sortie est prévue en 2026 chez Capitane, réunit une fois de plus Michaux et The Soldiers of Love.

Ambitieux et cinématographique, il pourrait bien être l’œuvre phare de sa longue et imprévisible carrière.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 18h30

Concert : 19h30

Renseignements (auprès de l’organisateur) :

billetterie@antigel.ch

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/festivals/adam-green/019a9209-bcc1-72b0-b210-208adf097d63/event/1571555 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@antigel.ch »}, {« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Festival Antigel présente : Adam Green + Turner Cody & The Soldiers of Love en concert à l’Alhambra, le 22 février 2026

DR