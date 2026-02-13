Antigel Festival : DURAND JONES AND THE INDICATIONS + Azure, Alhambra, Genève

Antigel Festival : DURAND JONES AND THE INDICATIONS + Azure Jeudi 19 février, 19h30 Alhambra

Début : 2026-02-19T19:30:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T19:30:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00

DURAND JONES AND THE INDICATIONS

Revival soul et rhythm & blues à l’Alhambra avec Durand Jones & The Indications, qui ramènent le genre sur le devant de la scène.

Durand Jones & The Indications imposent une soul intemporelle avec une précision et une justesse rare. Leur son classique, profondément ancré dans la culture soul rock américaine, séduit autant qu’il surprend, trouvant sa place sur des labels indépendants qui osent renouer avec des sonorités plus traditionnelles. DJI maîtrise parfaitement les codes du genre, tout en arrivant à les moderniser.

Première partie : Azure

Azure est une jeune artiste montante de la scène musicale suisse. Chanteuse et compositrice, elle captive le public par ses rythmes doux et sa voix authentique, pleine de soul. En trouvant son inspiration dans les grooves d’époque, la musique d’Azure est une alchimie envoûtante de néo-soul, de R&B contemporain et de pop. Avec chaleur et sincérité, elle nous invite dans son univers : des textes à la fois vulnérables, porteurs d’espoir et puissants, tissés sur des rythmes nostalgiques et intemporels. Une musique qui vous fera bouger et vous touchera par son authenticité. Sa Suisse natale l’a remarquée et sa réputation ne cesse de croître.

Elle s’est produite au légendaire Montreux Jazz Festival, à la Fête de la Musique de Genève et au festival Transforme, ainsi que dans des salles emblématiques comme le Chat Noir, Le Romandie et le Kraspek Myzik à Lyon. Elle collabore actuellement avec Les Docks/Proxima dans le cadre de leur programme de mentorat d’artistes 2025-2026.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 18h30

Concert : 19h30

