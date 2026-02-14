Antigel Festival : EARL SWEATSHIRT + Jadasea, Alhambra, Genève

Antigel Festival : EARL SWEATSHIRT + Jadasea Mercredi 18 février, 19h30 Alhambra

EARL SWEATSHIRT

Plongée dans l’univers d’Earl Sweatshirt : vulnérable, hypnotique mais toujours incisif le rappeur dévoile sa nouvelle dimension sur scène à Antigel.

Earl Sweatshirt, rappeur culte de la scène américaine, revient en 2025 avec Live Laugh Love, un disque qui révèle une nouvelle facette de son univers.

Moins sombre, plus introspectif, il y transforme ses doutes et ses cicatrices en récits de vie, paternité, renouveau, contradictions. Minimaliste et lo-fi, son flow reste brut et sincère.

Sur scène, c’est une immersion rare dans l’intimité et la créativité d’un artiste à part.

Jadasea

Jadasea est un rappeur et artiste originaire du sud de Londres, reconnu pour son écriture introspective et son univers mêlant hip-hop, lo-fi et influences jazz. Membre fondateur du collectif Sub Luna City aux côtés de King Krule, il s’impose dès ses débuts par une approche singulière et atmosphérique.

Depuis 2019, il enchaîne les projets remarqués, dont half-life (produit par Edgar The Beatmaker), Old Earth avec MIKE ou encore ses collaborations avec Wiki et Anysia Kym. Signé sur le label 10K, Jadasea poursuit une trajectoire exigeante et cohérente, entre poésie brute et grooves organiques.

