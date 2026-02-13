Antigel Festival : GEORGIO + Fawn, Alhambra, Genève

Antigel Festival : GEORGIO + Fawn Samedi 21 février, 20h00 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:00:00+01:00

GEORGIO

Après “Années Sauvages”, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, le rappeur parisien avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio.

Jusqu’à son retour récent, pour une double annonce : d’abord en musique, avec 2 singles successifs (dont un « Fleurs », avec Nemir) et sur scène, avec l’ouverture de la billetterie de son Adidas Arena en janvier 2026, qui succédera à son Zénith triomphal de l’année dernière.

Georgio ouvre maintenant le reste des billetteries de sa tournée, il y a fort à parier que d’autres nouvelles arriveront entre temps !

Fawn

Fawn est un musicien, auteur-compositeur et chanteur de 27 ans qui affirme une identité libre et mouvante, échappant aux catégories figées entre rap, chanson et pop.

Porté par une écriture intense et consciente, il explore l’intime comme le collectif avec une même acuité. Nourri autant par Stromae et Bashung que par Stevie Wonder, Kanye West ou Frank Ocean, Fawn trace le chemin d’un artiste instinctif et insaisissable, pour qui la musique est une quête en perpétuel mouvement.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Renseignements (auprès de l’organisateur) :

billetterie@antigel.ch

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/georgio/c9d1c08f-d0e4-4521-b3f7-ea4757d4e3fc/event/1464371 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@antigel.ch »}, {« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

@N. Kruma