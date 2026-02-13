Antigel Festival : JEFF TWEEDY + Macie Stewart, Alhambra, Genève

Antigel Festival : JEFF TWEEDY + Macie Stewart Dimanche 15 février, 19h30 Alhambra

Début : 2026-02-15T19:30:00+01:00 – 2026-02-15T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T19:30:00+01:00 – 2026-02-15T22:30:00+01:00

JEFF TWEEDY

Rare, monumental, incontournable : Antigel propose Jeff Tweedy en solo. Une occasion unique de voir la légende du songwriting américain sur scène.

Chanteur et leader du groupe Wilco, Jeff Tweedy est l’une des voix les plus importantes de l’écriture américaine contemporaine. Rare en solo, il déploie une musique classieuse, à contretemps du mainstream, héritière de Bob Dylan et Lou Reed.

Sa stature immense le rend difficile à voir en concert, faisant de sa venue à Antigel une opportunité exceptionnelle pour découvrir un musicien au parcours unique et aux chroniques toujours justes sur son époque.

Première partie : Macie Stewart

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 18h30

Concert : 19h30

Renseignements (auprès de l’organisateur) :

billetterie@antigel.ch

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch

Festival Antigel présente : Jeff Tweedy + Macie Stewart en concert à l’Alhambra, le 15 février 2026

