Antigone à la nuit – Jardin Botanique de Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, Chambésy

Antigone à la nuit – Jardin Botanique de Genève Dimanche 15 février, 17h30 Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Plein tarif: 25.- tarif réduit: 15.- tarif doux :10.- 10 ans: 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T17:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T17:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:30:00+01:00

Le spectacle Antigone à la nuit des Scènes du Grütli, avec Françoise Boillat et Guillaume Béguin, pose ses valises, le temps d’une représentation, au Jardin Botanique de Genève.

Dans le rôle d’Antigone, Françoise Boillat joue une fois par mois devant sept «arbres remarquables», témoins silencieux des luttes humaines entre loi, nature et liberté.

Ces arbres centenaires, dont l’un des tilleuls du Jardin Botanique de Genève offrent un écho puissant au courage d’une femme qui ose interroger justice, soumission, insoumission et le poids de nos héritages.

Durée 1h

Buvette et billetterie sur place.

Pour joindre la billetterie sur place 1h avant le début du spectacle : 077 807 16 67

Prendre un billet : https://infomaniak.events/fr-ch/shop/scenes-du-grutli-les-racines-du-ciel-HP8NGPZ3JL/event/1393980

Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/scenes-du-grutli-les-racines-du-ciel-HP8NGPZ3JL/event/1393980 »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Popup des Scènes du Grütli: le spectacle Antigone à la nuit fait étape au Jardin Botanique de Genève.

Jardin Botanique de Genève