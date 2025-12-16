Antigone couic kapout, théâtre burlesque Auberge A la belle étoile Mellionnec

Antigone couic kapout, théâtre burlesque

Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Antigone veut enterrer son frère considéré comme ennemi de l’état et laissé sans sépulture… Sur cet argument, deux énergumènes Mr Jean et Mme Jeanne prennent possession de l’espace dénué de décors et réinventent le mythe, interprétant tous les personnages à la sauce burlesque.

Org. Auberge À la belle étoile .

Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 72 63 30 35

