ANTIGONE DE SOPHOCLE A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

ANTIGONE DE SOPHOCLE Début : 2026-04-12 à 18:00. Tarif : – euros.

Politique, pouvoir, misogynie et ambitions personnelles font d’Antigone une pièce d’une modernité incroyable.Lorsque les deux frères d’Antigone s’entre-tuent, Créon, leur oncle, prend le pouvoir à Thèbes. Il décide d’honorer Etéocle lors de funérailles grandioses mais d’abandonner la dépouille de Polynice aux chiens et aux oiseaux carnassiers. Face à ce qu’elle considère comme une injustice absolue, Antigone va tout tenter pour rendre les honneurs funèbres à son second frère. Au péril de sa propre vie.Presse : La Grande Parade : « Cette Antigone souligne à propos la pérennité d’une œuvre qui n’a pas pris une ride. Une belle réussite à voir absolument. » Froggy’s Delight : « Mise en scène limpide, […] distribution de qualité, cette version qui a privilégié la clarté au tape-à-l’œil permettra aux jeunes de découvrir une œuvre immortelle, aux autres de la revoir. »Passion Théâtre : « Le récit intemporel de Sophocle est revisité avec une intensité et une modernité remarquable. […] Antigone est une œuvre puissante et émotive. Un très beau moment de théâtre. »Durée : 65 minTout public à partir de 12 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75