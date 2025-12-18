Antigone – de Sophocle À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Lorsque les deux frères d’Antigone

s’entre-tuent, Créon, leur oncle, prend le pouvoir à Thèbes. Il décide

d’honorer Etéocle lors de funérailles grandioses mais d’abandonner la dépouille

de Polynice aux chiens et aux oiseaux carnassiers. Face à ce qu’elle considère

comme une injustice absolue, Antigone va tout tenter pour rendre les honneurs

funèbres à son second frère.

Au péril de sa propre vie.

La Grande Parade : « Cette

Antigone souligne à propos la pérennité d’une œuvre qui n’a pas pris une ride.

Une belle réussite à voir absolument. »

Froggy’s Delight : « Mise en

scène limpide, […] distribution de qualité, cette version qui a privilégié la

clarté au tape-à-l’œil permettra aux jeunes de découvrir une œuvre immortelle,

aux autres de la revoir. »

Passion Théâtre : « Le récit intemporel de Sophocle est revisité avec une intensité et une modernité remarquable. […] Antigone est une œuvre puissante et émotive. Un très beau moment de théâtre. »

Politique, pouvoir, misogynie et ambitions personnelles font d’Antigone une pièce d’une modernité incroyable.

Du jeudi 05 février 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h05

jeudi

de 19h30 à 20h35

payant

Plein Tarif : 26€

Tarif Réduit : 20€

Tarif Jeune/Étudiant : 10€

Tout public.

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=427 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



