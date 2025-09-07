ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025 Montpellier
ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025 Montpellier dimanche 7 septembre 2025.
ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025
Place de Thessalie Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
La 45ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 07 septembre 2025 de 9h30 à 17h30.
La 45ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 07 septembre 2025 de 9h30 à 17h30.
Profitez pleinement de toutes les opportunités que Montpellier vous offre et participez activement à la vie sociale de notre cité.
Retrouvez près de 1200 associations sportives, culturelles, solidaires pour vous accueillir et vous informer sur leurs activités !
IMPORTANT lors de cette journée, venez rencontrer l’Office de Tourisme de Montpellier pour faire le plein d’idées de découvertes et de bons plans !
Programme ci-dessous .
Place de Thessalie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
The 45th edition of the Antigone des Associations takes place on September 07, 2025 from 9:30 am to 5:30 pm.
German :
Die 45. Ausgabe des Antigone des Associations findet am 07. September 2025 von 9.30 bis 17.30 Uhr statt.
Italiano :
La 45a Antigone des Associations si svolge il 07 settembre 2025 dalle 9.30 alle 17.30.
Espanol :
La 45ª edición de la Antígona de las Asociaciones se celebrará el 7 de septiembre de 2025 de 9.30 a 17.30 horas.
L’événement ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025 Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER