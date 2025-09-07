ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025 Montpellier

ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025 Montpellier dimanche 7 septembre 2025.

ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025

Place de Thessalie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

La 45ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 07 septembre 2025 de 9h30 à 17h30.

La 45ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 07 septembre 2025 de 9h30 à 17h30.

Profitez pleinement de toutes les opportunités que Montpellier vous offre et participez activement à la vie sociale de notre cité.

Retrouvez près de 1200 associations sportives, culturelles, solidaires pour vous accueillir et vous informer sur leurs activités !

IMPORTANT lors de cette journée, venez rencontrer l’Office de Tourisme de Montpellier pour faire le plein d’idées de découvertes et de bons plans !

Programme ci-dessous .

Place de Thessalie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The 45th edition of the Antigone des Associations takes place on September 07, 2025 from 9:30 am to 5:30 pm.

German :

Die 45. Ausgabe des Antigone des Associations findet am 07. September 2025 von 9.30 bis 17.30 Uhr statt.

Italiano :

La 45a Antigone des Associations si svolge il 07 settembre 2025 dalle 9.30 alle 17.30.

Espanol :

La 45ª edición de la Antígona de las Asociaciones se celebrará el 7 de septiembre de 2025 de 9.30 a 17.30 horas.

L’événement ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2025 Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER