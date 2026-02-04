Antigone des Supermarchés Théâtre de Chaoué Allonnes

Antigone des Supermarchés

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

Dans un récit brut, empreint d’humour et d’émotions, Anne Jeanvoine nous livre son parcours de comédienne, qui résonne avec son chemin de femme, entre disparition et apparition, négation de soi et coming out.

Jeune comédienne, elle a rêvé de porter les textes du répertoire, d’être choisie par de grands metteurs en scène. Confrontée à la réalité du métier, elle accepte une mission qu’elle n’aurait jamais imaginé endosser incarner une mascotte dans les supermarchés. Dans un récit brut, empreint d’humour et d’émotions, Anne Jeanvoine nous livre son parcours de comédienne, qui résonne avec son chemin de femme, entre disparition et apparition, négation de soi et coming out. .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a raw, humorous and emotional account, Anne Jeanvoine shares her acting journey, which resonates with her own journey as a woman, between disappearance and appearance, self-denial and coming out.

L’événement Antigone des Supermarchés Allonnes a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT72