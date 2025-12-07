Antigone des supermarchés Théâtre de Belleville Paris

Dans un récit brut, empreint d’humour et d’émotions, Anne Jeanvoine nous livre son parcours de comédienne, qui résonne avec son chemin de femme, entre disparition et apparition, négation de soi et coming out. Sans fard ni artifice, elle témoigne du grand écart entre les rêves et la réalité pour questionner l’identité en général, et son identité de femme homosexuelle en particulier, ainsi que les normes culturelles et sociales.

Ce monologue est une sortie de l’ombre : ce que la comédienne met en scène, c’est la fin d’une invisibilité. Un seule en scène intime et politique.

Trigger warning : mentions de violences sexistes et sexuelles

Jeune comédienne, elle a rêvé de porter les textes du répertoire, d’être choisie par de grands metteurs en scène. Confrontée à la réalité du métier, elle accepte une mission qu’elle n’aurait jamais imaginé endosser : incarner une mascotte dans les supermarchés.

Du dimanche 07 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :

dimanche

de 17h30 à 18h40

mardi

de 21h15 à 21h25

lundi

de 19h15 à 20h25

payant

De 12 à 28 euros.

Tout public.

début : 2025-12-07T18:30:00+01:00

fin : 2025-12-30T22:25:00+01:00

Théâtre de Belleville 16, passage Piver 75011 Paris