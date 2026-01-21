ANTIGONE… ET MOI THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

ANTIGONE… ET MOI

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 14 EUR

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

2026-02-12

Exclusion, violence, pouvoir, rapports de force, injustice autant de thèmes brûlants d’actualité.

À travers son clown Paquita, créé il y a quinze ans, l’artiste revisite le mythe d’Antigone et en révèle toute la modernité.

Un spectacle où le clown dérange autant qu’Antigone questionne, entre tragédie et poésie. 11 .

Exclusion, violence, power, power relations, injustice: these are all burning issues of the day.

