ANTIGONE THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Muret

ANTIGONE

THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-10

Une figure emblématique de la révolte revisitée dans une mise en scène résolument moderne

Œdipe et sa mère Jocaste règnent sur Thèbes. Antigone est leur fille, le fruit de leur inceste. Après le suicide de sa mère Jocaste et l’exil de son père Œdipe, voilà que les deux frères d’Antigone Etéocle et Polynice se disputent le trône vaquant et s’entre-tuent.

C’est Créon, le frère de Jocaste, qui est le nouveau roi il annonce que seul Etéocle aura une sépulture, car Polynice est un traître à ses yeux, et que toute personne qui tenterait d’enterrer Polynice sera condamnée à mort. Personne n’ose braver la loi, excepté Antigone.

Production Compagnie Avis de pas Sage

Auteur Jean Anouilh

Mise en scène Céline Granchamp

Avec Céline Granchamp, Richard Vergnes et Julien Paramelle

Durée 1h10 A partir de 13 ans 16 .

THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie billetterie@compagnie-cleante.com

English :

An emblematic figure of revolt revisited in a resolutely modern production

German :

Eine emblematische Figur der Revolte, neu interpretiert in einer entschieden modernen Inszenierung

Italiano :

Una figura emblematica della rivolta rivisitata in una produzione decisamente moderna

Espanol :

Una figura emblemática de la revuelta revisitada en una producción decididamente moderna

