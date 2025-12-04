ANTIGONE.S Quai des Arts Argentan

ANTIGONE.S

La compagnie Hej Hej Tak prépare sa future création ANTIGONE·S. À cette occasion, le public est convié à une sortie de résidence, pour découvrir le travail en cours.

Notre histoire, c’est celle d’ANTIGONE·S, au pluriel. Celle de Sophocle et des auteur·ices qui ont suivi, mais aussi celle qui vibre en chacun·e d’entre nous, chaque fois qu’on est traversé par le besoin de dire NON. Antigone, c’est l’histoire d’une lutte, celle d’une jeune personne peut-être encore un peu enfant,

qui se dresse contre Créon, celui qui a autorité sur tous·tes et cumule tous les privilèges c’est le roi, son oncle, un homme, un adulte. Comment on fait, en tant qu’enfant ou adolescent·e, pour s’affirmer face à une figure d’autorité ? Ça veut dire quoi être fort·e, être courageux·se, être libre ?

Alliant théâtre d’objets, chants populaires, collages et autres formes pour oser être soi, ANTIGONE·S invite à se redonner de la puissance pour agir. .

