ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI MAISON DE QUARTIER DU RÉCÉBÉDOU Portet-sur-Garonne

ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI MAISON DE QUARTIER DU RÉCÉBÉDOU Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Pour la 13ème édition du Confluent des Arts, l’atelier culturel municipal de théâtre de Portet convie le public à redécouvrir Antigone, figure mythique.

Figure intemporelle de résistance et d’intégrité, Antigone demeure, aujourd’hui encore, une source d’inspiration universelle. La pièce explore la complexité des liens du sang et interroge faut-il suivre la loi ou sa conscience ? Et qu’est-ce que gagner veut dire ? Portée par les comédiens de l’atelier municipal, cette mise en scène promet un moment de théâtre intense et profondément humain, fidèle à l’esprit du Confluent des Arts, qui célèbre chaque année la création et l’engagement artistique. .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI MAISON DE QUARTIER DU RÉCÉBÉDOU Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31

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English :

For the 13th Confluent des Arts, Portet?s municipal theater workshop invites the public to rediscover the mythical figure of Antigone.

L’événement ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE