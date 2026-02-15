ANTIGONE, UN QUARTIER D’AMBITIONS

Place Paul Bec Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-03-10 2026-03-25 2026-04-21 2026-05-27

Initié dès la fin des années 70, Antigone est un quartier qui révolutionna Montpellier en amenant la ville dans la direction de la mer.

Visite en français

Initié dès la fin des années 70, Antigone est un quartier qui révolutionna Montpellier en amenant la ville dans la direction de la mer.

Sur 36 hectares s’étirant entre l’Ecusson et le fleuve du Lez, ce quartier d’inspiration néoclassique surprit par sa volonté de mixité sociale mêlant HLM, commerces, bureaux, grands équipements et statues rappelant l’antiquité grecque. Venez parcourir Antigone de la place du Nombre d’Or au sommet de l’Hôtel de Région, pour vous replonger dans ce projet avant-gardiste voulu par l’ancien maire Georges Frêche et l’architecte catalan Ricardo Bofill.

– Rendez-vous 10 minutes à l’arrêt de tram ligne 1 Antigone , place Paul Bec

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Paul Bec Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiated in the late 1970s, Antigone is a neighborhood that revolutionized Montpellier by taking the city in the direction of the sea.

L’événement ANTIGONE, UN QUARTIER D’AMBITIONS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT MONTPELLIER