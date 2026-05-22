Antigonick & Le bal à Tarkos Théâtre Saint-Louis Pau

Pau

Antigonick & Le bal à Tarkos

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

DEUX COURTES PIÈCES TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

De la révolte d’Antigone à celle de Tarkos

Une mise en scène tonique et facétieuse.

ANTIGONICK d’Anne Carson

Une nouvelle version d’Antigone de Sophocle déroutante, emballante, ébouriffante.

LE BAL À TARKOS

Un bal des célibataires sur des textes du poète performeur Christophe Tarkos, accompagné par un musicien.

Mise en jeu Claire Chaperot

Scénographie Philomena Oomens

Régie lumière Frédéric Jouanlong

à l’accordéon Régis Miqueu .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 62 80 contact@theatre-lesexplorateurs.com

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English : Antigonick & Le bal à Tarkos

L’événement Antigonick & Le bal à Tarkos Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau