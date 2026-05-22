Antigonick & Le bal à Tarkos Théâtre Saint-Louis Pau
Antigonick & Le bal à Tarkos Théâtre Saint-Louis Pau vendredi 5 juin 2026.
Pau
Antigonick & Le bal à Tarkos
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
DEUX COURTES PIÈCES TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
De la révolte d’Antigone à celle de Tarkos
Une mise en scène tonique et facétieuse.
ANTIGONICK d’Anne Carson
Une nouvelle version d’Antigone de Sophocle déroutante, emballante, ébouriffante.
LE BAL À TARKOS
Un bal des célibataires sur des textes du poète performeur Christophe Tarkos, accompagné par un musicien.
Mise en jeu Claire Chaperot
Scénographie Philomena Oomens
Régie lumière Frédéric Jouanlong
à l’accordéon Régis Miqueu .
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 62 80 contact@theatre-lesexplorateurs.com
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English : Antigonick & Le bal à Tarkos
L’événement Antigonick & Le bal à Tarkos Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau
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