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Antigonick & Le bal à Tarkos Théâtre Saint-Louis Pau

Antigonick & Le bal à Tarkos Théâtre Saint-Louis Pau

Antigonick & Le bal à Tarkos Théâtre Saint-Louis Pau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Théâtre Saint-Louis

Adresse : 1 Rue Saint-Louis

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif

Pau

Antigonick & Le bal à Tarkos

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

DEUX COURTES PIÈCES TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

De la révolte d’Antigone à celle de Tarkos
Une mise en scène tonique et facétieuse.

ANTIGONICK d’Anne Carson
Une nouvelle version d’Antigone de Sophocle déroutante, emballante, ébouriffante.

LE BAL À TARKOS
Un bal des célibataires sur des textes du poète performeur Christophe Tarkos, accompagné par un musicien.

Mise en jeu Claire Chaperot
Scénographie Philomena Oomens
Régie lumière Frédéric Jouanlong
à l’accordéon Régis Miqueu   .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 62 80  contact@theatre-lesexplorateurs.com

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English : Antigonick & Le bal à Tarkos

L’événement Antigonick & Le bal à Tarkos Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau

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