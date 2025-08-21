Antigymnastique Crest

espace Hanabi Crest Drôme

Fluidifier vos articulations,

Ce sont des portes, des ouvertures et fermetures du corps qui doivent pouvoir rester souples et disponibles.

Les muscles et les ligaments ont un grand rôles dans la souplesse de vos articulations!

espace Hanabi Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 58 86 16 07 lormelleag@prontonmail.com

English :

Make your joints more fluid,

These are the doors, openings and closures of the body, and they need to remain flexible and available.

Muscles and ligaments play an important role in keeping your joints supple!

German :

Machen Sie Ihre Gelenke geschmeidig,

Sie sind Türen, Öffnungen und Verschlüsse des Körpers, die flexibel und verfügbar bleiben müssen.

Muskeln und Bänder spielen eine große Rolle dabei, dass Ihre Gelenke geschmeidig bleiben!

Italiano :

Rendere più fluide le articolazioni,

Sono le porte, le aperture e le chiusure del corpo, che devono rimanere flessibili e disponibili.

I muscoli e i legamenti svolgono un ruolo importante nel mantenere le articolazioni flessibili!

Espanol :

Haz que tus articulaciones sean más fluidas,

Son las puertas, las aperturas y cierres del cuerpo, que deben permanecer flexibles y disponibles.

Los músculos y ligamentos desempeñan un papel importante en la flexibilidad de las articulaciones

