Antimatière, entre fiction et réalité. Le Mans

Antimatière, entre fiction et réalité.

1 Rue Aristote Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2026-01-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Proposé Roland LEHOUCQ. L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait pour la première fois dans le rayonnement cosmique. Au coeur de questions fondamentales, aussi mystérieuse et dangereuse que les trous noirs, capable de détruire toute matière ou de propulser des vaisseaux à des vitesses vertigineuses, l’antimatière occupe bien sûr une place de choix dans la science-fiction. Entre réalité et fiction, faisons un petit tour de l’autre côté du miroir ! .

1 Rue Aristote Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contactastromaine@gmail.com

English :

Antimatter, between fiction and reality.

German :

Antimaterie, zwischen Fiktion und Realität.

Italiano :

Antimateria, tra finzione e realtà.

Espanol :

La antimateria, entre la ficción y la realidad.

