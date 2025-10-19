Antimatter + Tina Rilli en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Supersonic Records présente…

Antimatter + Tina Rilli en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Ncc287c727f5

SI VOUS AIMEZ / FOR FANS OF Porcupine Tree, Riverside & Anathema

ANTIMATTER

(dark rock · UK)

Le retour d’Antimatter à Paris, 11 ans après le dernier concert dans la capitale !

Le groupe live électrique d’Antimatter, mené par Mick Moss, revient à l’automne 2025 pour clôturer les célébrations du quart de siècle d’albums d’Antimatter avec la tournée finale du 25e anniversaire, intitulée XXV. Centrée sur la voix de baryton immédiatement reconnaissable de Moss, son talent de compositeur et ses paroles à portée psychologique, l’œuvre de Moss réussit un équilibre apparemment impossible : celui de distiller une grande variété de styles et d’influences en une identité homogène et unique, livrant au fil des années une série d’albums remarquablement solides.

ÉCOUTER

https://antimatter-uk.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@antimatteronline

AIMER

https://www.instagram.com/mickmoss1975/

TINA RILLI

Tina Rilli est une chanteuse, autrice et compositrice française. Sa musique folk-pop intimiste, teintée d’influences indie rock, crée des espaces sensibles et des refuges mélodiques.

Autodidacte, elle façonne ses chansons comme des lettres à cœur ouvert. Sur scène, elle propose une expérience immersive, à la fois délicate et vibrante, accompagnée de ses musiciens.

ÉCOUTER

https://distrokid.com/hyperfollow/tinarilli/fall/

REGARDER

https://www.youtube.com/@tinarilli

AIMER

https://www.instagram.com/tinarilli/

———————————

Dimanche 19 Octobre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 25,50€ / 29€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Le dimanche 19 octobre 2025

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 25.50 EUR Public adultes.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

