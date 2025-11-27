ANTIOCHE ET ZEGORA – CENTRE DE CONGRES DIAGORA Labege

ANTIOCHE ET ZEGORA Début : 2026-01-24 à 00:00. Tarif : – euros.

Antioche et Zegora – Samedi 24 janvier 2026 à 20h30Un cabaret pétillant mêlant magie, humour et musique ! Entre le charme décalé d’Antioche et l’énergie flamboyante de Zegora, plongez dans un show explosif fait d’illusions, de rires et de complicité.Un duo complice depuis 30 ans, attachant et primé en France comme àl’international pour vous offrir une soirée inoubliable, pleine d’émerveillement et de surprises.

CENTRE DE CONGRES DIAGORA 150 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 31670 Labege 31