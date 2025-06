Antipodos – Iván Argote Rue du Maréchal Joffre Nantes 9 juillet 2025 00:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-09 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Installation – Iván ArgotePlace du Maréchal Foch et rue du Maréchal Joffre Deux silhouettes anonymes prennent d’assaut la façade d’un immeuble et la colonne Louis XVI en défiant toute logique gravitationnelle. Dans le cadre de la piétonnisation de la rue Maréchal-Joffre, Iván Argote propose une réadaptation de son œuvre « Antípodos », inspirée par des idées archaïques sur les habitants du bout du monde, souvent montrés comme des créatures semi-monstrueuses. À Nantes, à chaque extrémité de la zone piétonne, deux silhouettes anonymes prennent d’assaut la façade d’un immeuble et la colonne Louis XVI en défiant toute logique gravitationnelle. Ce renversement est amplifié par l’illusion de disparition de la sculpture de Louis XVI, qui grâce à un jeu de miroirs, reflète le ciel environnant. Par ce geste, l’artiste colombien invite à réinterroger la présence des symboles monarchiques dans l’espace public. Il renoue aussi avec l’histoire de cette colonne, restée sans statue entre 1790 et 1823 pour cause d’instabilité politique, en associant au monument une effigie anonyme et déconcertante, à l’image de l’esprit décalé de la rue Maréchal-Joffre. Cette confrontation en miroir nous rappelle finalement que l’histoire n’est jamais figée, et que notre regard peut toujours être bousculé.

Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000