Antiquités 35ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie

Antiquités 35ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 10 août 2025.

Antiquités 35ème Foire à la Brocante

Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 08:30:00

fin : 2025-08-10 19:30:00

Date(s) :

2025-08-10

Une cinquantaine d’antiquaires et brocanteurs professionnels présentent des meubles, miroirs, tableaux, luminaires, disques anciens, tapis, mobiliers de jardin, bibelots, art de la table, linge ancien, faïence, collections diverses ….

Restauration sur place.

Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 86 82 16 87 contact@damya.fr

English : Antiquités 35ème Foire à la Brocante

Around 50 professional antique and second-hand dealers present furniture, mirrors, paintings, lighting, old records, carpets, garden furniture, curios, tableware, antique linen, earthenware and miscellaneous collections ….

Catering on site.

German :

Rund 50 professionelle Antiquitätenhändler und Trödler präsentieren Möbel, Spiegel, Bilder, Leuchten, alte Schallplatten, Teppiche, Gartenmöbel, Nippes, Tischkultur, alte Wäsche, Steingut, verschiedene Sammlungen ….

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Una cinquantina di professionisti dell’antiquariato e dell’usato esporranno mobili, specchi, quadri, illuminazione, dischi antichi, tappeti, mobili da giardino, curiosità, servizi da tavola, biancheria antica, terrecotte e collezioni varie ….

Ristorazione in loco.

Espanol :

Alrededor de cincuenta anticuarios profesionales y comerciantes de segunda mano expondrán muebles, espejos, cuadros, iluminación, discos antiguos, alfombras, muebles de jardín, curiosidades, vajillas, ropa blanca antigua, loza y colecciones diversas ….

Restauración in situ.

L’événement Antiquités 35ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne