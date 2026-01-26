Antiquités et brocantes place du palais de justice

Mercredi 18 février 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 18 mars 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 22 avril 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 20 mai 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 24 juin 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 19 août 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 23 septembre 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 21 octobre 2026 de 8h à 18h.

Mercredi 18 novembre 2026 de 8h à 18h.

Dimanche 6 décembre 2026 de 8h à 18h.

Place de la Madeleine. Places comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 08:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-20 2026-06-24 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-06

Une cinquantaine de professionnels vous attendent sur la place du Palais de justice à Aix-en-Provence pour vous présenter des pièces allant de l’antiquité classique au design du XXe siècle.

Mobiliers de toutes les époques, bijoux anciens, faïences, argenterie, tableaux, linge, verrerie… Une invitation à la découverte et au voyage dans le temps. .

Places comtales Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 09 71 53 syndicat.antiquaires.broc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Some fifty professionals await you on the Place du Palais de Justice in Aix-en-Provence to present pieces ranging from classic antiques to 20th-century design.

L’événement Antiquités et brocantes place du palais de justice Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence