Antisémitisme, généalogie d’un concept Mémorial de la Shoah Paris
Antisémitisme, généalogie d’un concept Mémorial de la Shoah Paris jeudi 22 janvier 2026.
À l’occasion de la parution de Antisémitisme. Métamorphoses et controverses de Mark Mazower, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2025.
L’antisémitisme est‑il une haine immuable contre les Juifs ou un concept évoluant selon les contextes politiques et sociaux ? Proposant une lecture historique de l’antisémitisme, l’historien Mark Mazower montre comment ce terme, qui désignait au XIXe siècle une idéologie contre l’émancipation des Juifs, a changé de sens au fil des événements : montée des nationalismes, nazisme, Shoah, création d’Israël et débats contemporains. Il déconstruit aussi les idées reçues pour réfléchir à ce que signifie lutter contre l’antisémitisme aujourd’hui.
En présence de l’auteur.
En conversation avec Florent Brayard, historien, directeur de recherche au CNRS.
Rencontre – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau »
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : de 3€ à 5€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-22T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-22T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire