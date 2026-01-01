Antisémitisme, généalogie d’un concept Mémorial de la Shoah Paris

À l’occasion de la parution de Antisémitisme. Métamorphoses et controverses de Mark Mazower, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2025.

L’antisémitisme est‑il une haine immuable contre les Juifs ou un concept évoluant selon les contextes politiques et sociaux ? Proposant une lecture historique de l’antisémitisme, l’historien Mark Mazower montre comment ce terme, qui désignait au XIXe siècle une idéologie contre l’émancipation des Juifs, a changé de sens au fil des événements : montée des nationalismes, nazisme, Shoah, création d’Israël et débats contemporains. Il déconstruit aussi les idées reçues pour réfléchir à ce que signifie lutter contre l’antisémitisme aujourd’hui.

En présence de l’auteur.

En conversation avec Florent Brayard, historien, directeur de recherche au CNRS.

Rencontre – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau »

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

