Antoine Boyer et Yeore Kim Studio de l’Ermitage Paris

Antoine Boyer et Yeore Kim Studio de l’Ermitage Paris jeudi 23 octobre 2025.

Antoine Boyer a bu aux sources les plus authentiques du jazz manouche, disciple en particulier des maîtres Mandino Reinhardt et Francis Alfred Moerman. Il a été programmé par la plupart des festivals consacrés au swing manouche aux États-Unis et en Europe, et a partagé la scène avec des artistes tels que Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, Raphael Faÿs et bien d’autres. En plus de sa maîtrise du jazz manouche, Antoine est également un guitariste classique, remportant le prestigieux Concours de Guitare Classique de Montigny en 2015 et recevant le prix « Révélation Guitare Classique 2016 » du célèbre magazine français Guitare Classique. Son parcours musical éclectique a façonné un style de jeu unique qui mêle harmonieusement différentes techniques de guitare acquises au fil des ans.

Yeore Kim, harmoniciste, évolue depuis son plus jeune âge sur la scène coréenne du jazz. Multi-instrumentiste, elle excelle à la trompette, à la batterie, au violoncelle et au piano. Diplômée de la Seoul Music University, c’est en tant qu’harmoniciste qu’elle remporte les concours du Asia Pacific Harmonica Festival, du Festival international d’harmonica de Séoul et du World Harmonica Festival. Elle a prêté ses talents à divers groupes de musique, tournant abondamment en Corée, en Inde, au Japon et plus récemment en Europe, dans des genres allant du jazz et du reggae aux collaborations théâtrales, au tango, à la pop et au rock.

Les chemins d’Antoine et de Yeore se sont croisés en 2018 au Festival de Jazz Manouche de Taipei, à Taïwan, où ils ont partagé la scène pour la première fois. La magie de leur connexion s’imposant comme une évidence, ils la prolongent en formant un duo, dans la musique… et dans la vie. Leur synergie ne connaît aucune limite, captivant le public avec un répertoire allant de standards de pop et de jazz à des compositions originales poétiques et singulières. La danse de la guitare et de l’harmonica transporte le public dans un univers où chaque note raconte une histoire.

Antoine Boyer : guitare

Yeore Kim : harmonica

Sortie de l’album : You and I (Just Looking Productions – 2025)

Le jeudi 23 octobre 2025

de 20h30 à 22h30

payant Prévente : 18 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T23:30:00+02:00

fin : 2025-10-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T20:30:00+02:00_2025-10-23T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/antoine-boyer-et-yeore-kim-1 https://www.facebook.com/antoineboyermusic/?ref=hl https://www.facebook.com/antoineboyermusic/?ref=hl