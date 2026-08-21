Antoine & Cleopatre – Visite musicale et théâtrale, Château de Roquebrune, Roquebrune-Cap-Martin

Informations pratiques

Antoine & Cleopatre – Visite musicale et théâtrale Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h30 Château de Roquebrune Alpes-Maritimes

80 à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans les superbes ruelles hautes perchées de Roquebrune village, commune de Roquebrune Cap Martin, venez participer à une course contre la montre insolite, drôle et pleine de rebondissements pour retrouver la pièce oubliée “Antoine et Cléopâtre” que nos comédiens et musiciens devront présenter au chateau de Roquebrune, devant le Conte… Un spectacle tout public !

Mission Antoine & Cléopâtre est une balade culturelle et artistique immersive où la musique baroque d’Henry Purcell et le verbe de Shakespeare vous surprendront au travers d’histoires d’amours intemporelles, de sorcières et de personnages mythologiques…

Dans ce village médiéval perché à près de 300 mètres d’altitude, entre Monaco et Menton, venez (re)découvrir les airs les plus fameux du Londres baroque, composés entre 1683 et 1692 par le grand Henry, et qui nourrissent encore aujourd’hui l’imaginaire des mélomanes, tels le lamento de Didon “When I am laid” ou l’Air du Froid (Cold Genius) « What art thou », repris même près de trois siècles plus tard, dans les années 1980, par Klaus Nomi.​

Ce spectacle déambulatoire permettra aux plus jeunes l’approche de la musique, de la voix parlée et chantée, du style de l’opéra baroque. Les plus grands seront ravi de retrouver les mythes et les contes mis en musique, les extraits de Roméo & Juliette, de King Lear ou encore les mots d’Oberon et Tytania dans le Songe d’une nuit d’été…

RDV pour le départ de la visite : Place des 2 frères, devant l’olivier, Roquebrune Village

​

Château de Roquebrune Place William Ingram, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, France Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493350722 https://www.menton-riviera-merveilles.fr/offres/chateau-de-roquebrune-roquebrune-cap-martin-fr-3051798 Château édifié au Xe siècle, il était à l’origine le Donjon d’une forteresse réunissant tout le village. Panorama sur Monaco, la mer, le Cap Martin et le village.

Le château médiéval de Roquebrune est l ‘un des seuls exemplaires de l’architecture carolingienne en France. Longtemps possession des Grimaldi, les Roquebrunois votent le rattachement à la France en 1861. Plus tard, Wiiliam Ingram, propriétaire du lieu le cède à la ville en 1921. Depuis le site classé Monument Historique est accessible au public.

Dans les superbes ruelles hautes perchées de Roquebrune village, commune de Roquebrune Cap Martin, venez participer à une course contre la montre insolite, drôle et pleine de rebondissements pour la …

©lachambremc