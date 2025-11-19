ANTOINE DE MAXIMY – Le Grand Point Virgule Paris

ANTOINE DE MAXIMY Début : 2025-12-16 à 21:15. Tarif : – euros.

Antoine de Maximy possède plusieurs casquettes et une chemise rouge. De tout ça, il a fait une vie d’aventures et de liberté. Connu pour son émission : J’irai dormir chez vous, il improvise sans cesse. Sa devise : « Quand rien n’est prévu, tout est possible ». Mais qui est donc ce drôle de zèbre ? Sa vie est un vrai film. Fugue à 5 ans dans Paris, premier tournage à 12 ans, puis reporter de guerre, réalisateur, présentateur ; il a filmé partout : par 5000 m de fond en sous-marin, accroché sous une montgolfière, dans un volcan en activité, sous les glaces du Groenland, en Amazonie à la cime des arbres. Et ça, personne ne le sait. Vous allez en prendre plein les yeux parce qu’en plus de tout raconter, il montre les images. L’aventure, la vraie. DUREE 1H30

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75