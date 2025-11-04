Antoine Delaunay Quintet A French Songbook Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Antoine Delaunay Quintet A French Songbook

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

2025-11-04 20:30:00

2025-11-04 22:00:00

2025-11-04

De Léo Ferré à Stromae, en passant par Maurane ou encore Camille, les jolies chansons d’hier et d’aujourd’hui revisitées par le quintet prennent des allures.

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 52 eden@angely.net

false

Von Léo Ferré über Stromae und Maurane bis hin zu Camille die hübschen Lieder von gestern und heute, die das Quintett neu interpretiert, nehmen alle Formen an.

Da Léo Ferré a Stromae, passando per Maurane e Camille, le rivisitazioni del quintetto delle belle canzoni di ieri e di oggi assumono un fascino tutto nuovo.

De Léo Ferré a Stromae, pasando por Maurane y Camille, las revisitaciones que el quinteto hace de las bellas canciones de ayer y de hoy adquieren un nuevo encanto.

