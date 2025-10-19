Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Antoine Donneaux imitateur, mais pas que! Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 32 EUR

Début : 2025-12-10
2025-12-10

Finaliste de la France a un incroyable talent   .

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 38 86  cacouledesource.evaux@gmail.com

