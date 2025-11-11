Antoine Donneaux Art Scène Théâtre Pau

Antoine Donneaux

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Imitateur mais pas que Durée 80 mn A partir de 12 ans

Antoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque…

En fait, ce jeune et élégant humoriste belge est imitateur.

Mais malgré lui. .

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

English : Antoine Donneaux

German : Antoine Donneaux

Italiano :

Espanol : Antoine Donneaux

L’événement Antoine Donneaux Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau