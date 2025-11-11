Antoine Donneaux Art Scène Théâtre Pau
Antoine Donneaux Art Scène Théâtre Pau dimanche 19 avril 2026.
Antoine Donneaux
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Imitateur mais pas que Durée 80 mn A partir de 12 ans
Antoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque…
En fait, ce jeune et élégant humoriste belge est imitateur.
Mais malgré lui. .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
